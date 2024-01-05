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  • Жительница Днепропетровщины обманула вдову военного на полмиллиона гривен

Жительница Днепропетровщины обманула вдову военного на полмиллиона гривен

Сегодня 13:06
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В Каменском районе аферистка обманула вдову военного.

Новости Днепра про Жительница Днепропетровщины обманула вдову военного на полмиллиона гривен

Правоохранители разоблачили 29-летнюю женщину, обманом выманившую у вдовы военного почти полмиллиона гривен. Детали преступления сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре и Нацполиции.

Женщина решилась выдать себя за раненого собрата погибшего военного, чтобы выпросить денег у его вдовы. Аферистка знакома с потерпевшей и хорошо знала, что после смерти мужа жена получила денежную компенсацию.

Женщина создала в соцсети страницу якобы побратима погибшего бойца и завязала беседу со вдовой. От имени товарища она попросила деньги на лечение, так как по легенде военный получил серьезное ранение, поэтому нуждается в операции и реабилитации.

Несколько раз аферистка просила денег для других воображаемых собратьев погибшего мужчины.

Доверчивая женщина считала, что помогает военному и отправляла деньги на карту. Таким образом мошенница выманила у 34-летней потерпевшей все сбережения ее погибшего мужа.

Общая сумма украденного составляет около полумиллиона гривен.

На днях аферистку разоблачили сотрудники СБУ и объявили о подозрении в мошенничестве.

В ходе следствия также выяснилось, что подозреваемая мошенническим путем завладела телефоном женщины: она рассказала, что ее мобильный находится в ремонте и попросила у знакомой гаджет во временное пользование. Потерпевшая ссудила телефон, а уже через три месяца узнала, что знакомая продала его.

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