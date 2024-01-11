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Жителі Дніпра тримали у трудовому рабстві 50 людей

Сьогодні 15:09
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Четверо жителів Дніпра вербували у трудове рабство безхатченків та переселенців.

Новости Днепра про Жителі Дніпра тримали у трудовому рабстві 50 людей

Злочинну схему викрили правоохоронці. Деталі справи розповіли у Нацполіції та Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Трудові табори, які замаскували під реабілітаційний центр, створив 38-річний мешканець Дніпра. На підмогу собі організатор схеми взяв ще трьох “менеджерів”, які вербували нових людей та шукали для них роботу.

Під приціл зловмисників потрапляли безхатченки, переселенці або люди з інших незахищених верств населення, які мали проблеми з алкоголем та наркотиками. Жертвам обіцяли лікування від шкідливих звичок у реабілітаційному центрі.  

Зазвичай людей знаходили на вокзалах або на вулиці. 

Новости Днепра про Жителі Дніпра тримали у трудовому рабстві 50 людей

Однак громадська організація була лише прикриттям. Людей, які погодилися прийти до центру, влаштовували на важкі низькокваліфіковані роботи, а всю зароблену ними зарплатню – забирали на користь центру, пояснюючи такі вимоги частиною реабілітації.

Замість обіцяного житла, безкоштовного харчування та пристойних умов життя, люди були вимушені працювати на будівництвах чи виконувати важку роботу на фермах в області. Усього в “центрі” перебувало 50 людей, яких майже не годували та тримали у трудовому рабстві. 

Новости Днепра про Жителі Дніпра тримали у трудовому рабстві 50 людей

Аби люди не могли втекти, у них забирали телефони та документи. При спробі самовільно залишити місце утримання учасники групи здійснювали психологічний тиск та погрожували застосуванням сили.

Усіх 50 жертв трудового рабства визволили. 

Чотирьом чоловікам слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Наразі поліцейські опитують жертв злочинів, встановлюють всі обставини втягнення людей у трудове рабство.

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Новости Днепра про Жителі Дніпра тримали у трудовому рабстві 50 людейУкраїнська

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