Жители Днепра держали в трудовом рабстве 50 человек

Четверо жителей Днепра вербовали в трудовое рабство бездомных и переселенцев.

Преступную схему разоблачили правоохранители. Детали дела рассказали в Нацполиции и Днепропетровской областной прокуратуре.

Трудовые лагеря, замаскированные под реабилитационный центр, создал 38-летний житель Днепра. В помощь себе организатор схемы взял еще трех «менеджеров», которые вербовали новых людей и искали для них работу.

Под прицел злоумышленников попадали бездомные, переселенцы или люди из других незащищенных слоев населения, которые имели проблемы с алкоголем и наркотиками. Жертвам обещали лечение от вредных привычек в реабилитационном центре.

Обычно людей находили на вокзалах или улице.

Однако общественная организация была лишь прикрытием. Людей, согласившихся прийти в центр, устраивали на тяжелые низкоквалифицированные работы, а всю заработанную ими зарплату – забирали в пользу центра, объясняя такие требования частью реабилитации.

Вместо обещанного жилья, бесплатного питания и приличных условий жизни люди были вынуждены работать на стройках или выполнять тяжелую работу на фермах в области. Всего в «центре» находились 50 человек, которых почти не кормили и держали в трудовом рабстве.

Чтобы люди не могли сбежать, у них забирали телефоны и документы. При попытке самовольно покинуть место содержания участники группы оказывали психологическое давление и угрожали применением силы.

Всех 50 жертв трудового рабства освободили.

Четверым мужчинам следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области вручили сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Полицейские опрашивают жертв преступлений, устанавливают все обстоятельства вовлечения людей в трудовое рабство.

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