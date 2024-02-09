Жителі Дніпра створили банду, яка тероризувала аграріїв на Харківщині

Дніпряни тероризували фермерів Харківщини.

Про це повідомили у Харківському ГУНП.

Ватажком банди був 40-річний житель Дніпра, який залучив дніпрян та одеситів, яким доручив різні функції та ролі. Виявилось, що один з учасників злочинної групи до 2020 року працював в органах правопорядку, а після звільнення зайнявся незаконною діяльністю.

Для того, аби пред’явити права на користування бізнесом жертви, учасники угрупування підробляли документи. Потім за такою ж підробленою довіреністю ватажок групи переоформлював бізнес на себе.

До справи залучали “чорних нотаріусів”, які за окрему плату засвідчували справжність угоди. Тим, хто не погоджувався на співпрацю, погрожували застосуванням сили.

Один із випадків трапився у Куп’янському районі Харківщини, куди учасники банди приїхали під виглядом співробітників СБУ. Вони замкнули охоронців у котельні, зрізали замок на сховищі, заїхали на вантажівках всередину та почали завантажувати тягачами мінеральні добрива.

Саме тоді планам рекетирів завадили правоохоронці, яких покликали співробітники агропідприємства. За оперативною інформацією особи намагалися вивезти мінеральних добрив на суму майже півтора мільйона гривень.

Під час обшуків у ватажка та учасників банди вилучили понад 100 тисяч доларів, підроблені документи й номерні знаки, зброю.

У межах розслідування було проведено понад 30 експертиз, за результатами яких головним фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186 (замах на грабіж) та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 (замах на протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України, трьом з них – у складі організованої злочинної групи. Учасникам банди рейдерів загрожує до 13 років позбавлення волі

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