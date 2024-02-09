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Жители Днепра создали банду, терроризировавшую аграриев на Харьковщине

Сегодня 15:48
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Днепряне терроризировали фермеров Харьковщины.

Новости Днепра про Жители Днепра создали банду, терроризировавшую аграриев на Харьковщине

Об этом сообщили в Харьковском ГУНП.

Главарем банды был 40-летний житель Днепра, который привлек днепрян и одесситов, которым поручил разные функции и роли. Оказалось, что один из участников преступной группы до 2020 года работал в органах правопорядка, а после увольнения занялся незаконной деятельностью.

Для того чтобы предъявить права на пользование бизнесом жертвы, участники группировки подделывали документы. Затем по такой же поддельной доверенности главарь группы переоформлял бизнес на себя.

К делу привлекали «черных нотариусов», которые за отдельную плату удостоверяли подлинность сделки. Тем, кто не соглашался сотрудничать, угрожали применением силы.

Один из случаев произошел в Купянском районе Харьковщины, куда участники банды приехали под видом сотрудников СБУ. Они заперли охранников в котельной, срезали замок на хранилище, заехали на грузовиках внутрь и начали загружать тягачами минеральные удобрения.

Новости Днепра про Жители Днепра создали банду, терроризировавшую аграриев на Харьковщине

Именно тогда планам рэкетиров помешали стражи порядка, которых позвали сотрудники агропредприятия. По оперативной информации, бандиты пытались вывезти минеральных удобрений на сумму почти полтора миллиона гривен.

Во время обысков у главаря и участников банды изъяли более 100 тысяч долларов, поддельные документы и номерные знаки, оружие.

В рамках расследования было проведено более 30 экспертиз, по результатам которых главным фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186 (покушение на грабеж) и ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 (покушение на противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины, трем из них – в составе организованной преступной группы. Участникам банды рейдеров грозит до 13 лет лишения свободы

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