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  • Житель Дніпра на моноколесі мчався по дорозі зі швидкістю 80 км/г, тримаючи в руці папугу (ВІДЕО)

Житель Дніпра на моноколесі мчався по дорозі зі швидкістю 80 км/г, тримаючи в руці папугу (ВІДЕО)

Сьогодні 22:02
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Дніпрянина-екстремала, який разом з папугою мчався зі швидкістю 80 км/г помітили на дорогах міста.

Новости Днепра про Житель Дніпра на моноколесі мчався по дорозі зі швидкістю 80 км/г, тримаючи в руці папугу (ВІДЕО)

На Березинці помітили чоловіка, який гасав на моноколесі зі швидкістю 80 км/г. “Шумахера”, зафільмував один із водіїв, а відео виклали у місцевому тг-каналі “Просто Дніпро”.

За словами керманича, незнайомець їхав зі швидкістю 80 км/г, а в руках тримав клітку з папугою. У мережі жартують, що чоловік показував птаху, як треба літати. 

На оприлюдненому відео видно, що водій моноколеса жестами “привітався” з керманичем авто, який знімав його на телефон. 

Дніпряни сподіваються, що чоловік встиг дістатися до пункту призначенням цілим та неушкодженим. На такій швидкості дуже важко управляти моноколесом посеред жвавої дороги. 

Зауважимо, що на моноколесі можна розігнатися до 100 км/г, а проїхати на одній зарядці вдасться майже 200 км. 

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Новости Днепра про Житель Дніпра на моноколесі мчався по дорозі зі швидкістю 80 км/г, тримаючи в руці папугу (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Житель Дніпра на моноколесі мчався по дорозі зі швидкістю 80 км/г, тримаючи в руці папугу (ВІДЕО)Русский

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