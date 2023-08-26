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Жахлива трагедія: у небі над Житомирщиною зіштовхнулися 2 літаки, троє пілотів загинуло

Сьогодні 16:58
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У Житомирській області під час виконання бойового завдання зіткнулися два літаки L-39. Троє пілотів загинули.

Новости Днепра про Жахлива трагедія: у небі над Житомирщиною зіштовхнулися 2 літаки, троє пілотів загинуло

Інформацію підтвердили офіційні представники Повітряних сил Збройних сил України. 

Одним із загиблих був льотчик Андрій Пільщиков із позивним “Джус”.

Також просимо обережно та з розумінням ставитись до термінів оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм, – сказано в офіційному Telegram-каналі.

Андрій Пільщиков с початку війни служив льотчиком винищувача МіГ-29 та брав участь у повітряній обороні Києва.

Редакція висловлює глибокі співчуття рідним і близьким пілотів. 

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Новости Днепра про Жахлива трагедія: у небі над Житомирщиною зіштовхнулися 2 літаки, троє пілотів загинулоУкраїнська

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