Відключення води і світла у Дніпрі 26 серпня: адреси

Комунальники ліквідовують аварійні ситуації за такими адресами:
-вул. Троїцька, 34, припинено водопостачання по вул.Троїцька, 22-44;
– вул. Апостолівська, 4, припинено водопостачання сіл Олександрівка та Одинківка;
– вул. Єреванська, 72, припинено водопостачання всієї вулиці.
Через планові ремонтні роботи світла не буде на:
– вул. Енергетична: 7, 9-Д, 11;
– вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56-А;
– пров. Ключовий: 1.
Працівники ЦЕК обіцяють відновити подачу електроенергії о 18 годині.
Також працівники ліквідовують 23 засмічення на мережах водовідведення.
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Козенко Антон
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