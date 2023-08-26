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  • Ужасная трагедия: в небе над Житомирщиной столкнулись 2 самолета, трое пилотов погибли

Ужасная трагедия: в небе над Житомирщиной столкнулись 2 самолета, трое пилотов погибли

Сегодня 16:58
просмотров

В Житомирской области во время выполнения боевого задания столкнулись два самолета L-39. Трое пилотов погибли.

Новости Днепра про Ужасная трагедия: в небе над Житомирщиной столкнулись 2 самолета, трое пилотов погибли

Информацию подтвердили официальные представители Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Одним из погибших был летчик Андрей Пильщиков с позывным «Джус».

Также просим осторожно и с пониманием относиться к срокам обнародования чувствительной информации в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами, — сказано в официальном Telegram-канале.

Андрей Пильщиков с начала войны служил лётчиком истребителя МиГ-29 и участвовал в воздушной обороне Киева.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким пилотов.

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Новости Днепра про Ужасная трагедия: в небе над Житомирщиной столкнулись 2 самолета, трое пилотов погиблиУкраїнська Новости Днепра про Ужасная трагедия: в небе над Житомирщиной столкнулись 2 самолета, трое пилотов погиблиРусский

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