Ужасная трагедия: в небе над Житомирщиной столкнулись 2 самолета, трое пилотов погибли

Информацию подтвердили официальные представители Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Одним из погибших был летчик Андрей Пильщиков с позывным «Джус».
Также просим осторожно и с пониманием относиться к срокам обнародования чувствительной информации в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами, — сказано в официальном Telegram-канале.
Андрей Пильщиков с начала войны служил лётчиком истребителя МиГ-29 и участвовал в воздушной обороне Киева.
Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким пилотов.
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