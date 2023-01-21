Згоріло авто: у Дніпрі в Індустріальному районі спалахнув гараж

Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку приблизно о 18:15. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області.
Вогонь пошкодив конструкції гаражу, машину та майно на загальній площі 15 кв. м.
На щастя, обійшлося без жертв.
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