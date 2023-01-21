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Згоріло авто: у Дніпрі в Індустріальному районі спалахнув гараж

Сьогодні 12:32
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20 січня у Дніпрі горів гараж, розташований на вулиці Брилів Шлях Індустріального району. Всередині знаходився легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Новости Днепра про Згоріло авто: у Дніпрі в Індустріальному районі спалахнув гараж

Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку приблизно о 18:15. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

Вогонь пошкодив конструкції гаражу, машину та майно на загальній площі 15 кв. м.

На щастя, обійшлося без жертв.

Новости Днепра про Згоріло авто: у Дніпрі в Індустріальному районі спалахнув гараж

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Новости Днепра про Згоріло авто: у Дніпрі в Індустріальному районі спалахнув гаражУкраїнська Новости Днепра про Згоріло авто: у Дніпрі в Індустріальному районі спалахнув гаражРусский

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