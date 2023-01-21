Сгорело авто: в Днепре в Индустриальном районе вспыхнул гараж

К счастью, обошлось без жертв.

Огонь повредил конструкции гаража, машину и имущество на общей площади 15 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения примерно в 18:15. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

20 января в Днепре горел гараж, расположенный на улице Брылив Шлях Индустриального района. Внутри находился легковой автомобиль Daewoo Lanos.

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