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Масова загибель риби в річці Дніпро: з’явилося офіційне пояснення

Сьогодні 13:25
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Стало відомо, чому в Дніпрі масово гинула риба.

Новости Днепра про Масова загибель риби в річці Дніпро: з'явилося офіційне пояснення

Минулого тижня в соцмережах опублікували відео, де було видно купу загиблої замерзлої риби. Очевидці стверджували, що це сталося в річці Дніпро на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

В Офісі Генерального прокурора України дали офіційний коментар щодо причин масової гибелі риби в річці. 

Екологічна прокуратура Запорізької області встановила, що масова гибель риби відбулася через ракетний удар рф по Каховській ГЕС. Наразі за матеріалами відкрито кримінальне провадження, встановлюють розміри збитків.

За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу російськими військовими греблі Каховської ГЕС зазнав пошкодження її затворний механізм. Це вплинуло на рівень води у Каховському водосховищі та річці Дніпро, який продовжує стабільно знижуватись. Екологічна ситуація у водоймі призводить до гибелі водних біоресурсів, що може стати причиною зриву нересту навесні 2023 року, – йдеться в повідомленні.

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Новости Днепра про Масова загибель риби в річці Дніпро: з'явилося офіційне поясненняУкраїнська Новости Днепра про Масова загибель риби в річці Дніпро: з'явилося офіційне поясненняРусский

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