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  • Переїхали всього за тиждень до ракетного удару: у Дніпрі попрощалися з загиблим подружжям

Переїхали всього за тиждень до ракетного удару: у Дніпрі попрощалися з загиблим подружжям

Сьогодні 12:46
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14 січня росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

Новости Днепра про Переїхали всього за тиждень до ракетного удару: у Дніпрі попрощалися з загиблим подружжям

На жаль, 46 чоловік загинули. Серед тих, кого вбила російська ракета, і молоде подружжя Дмитра Гузя, Анастасії Ігнатенко та їхнього синочка Макара.

Учора, 19 січня, у Дніпрі попрощалися з Анастасією та Дмитром. Тіло їхнього синочка так і не знайшли.

Про це пише “Суспільне”.

Анастасія – майстриня спорту України зі стрибків на акробатичній доріжці, неодноразова чемпіонка Запорізької області, призерка чемпіонатів України. Працювала тренеркою з акробатики. Чоловік Анастасії займався бізнесом. Подружжя – переселенці. Квартиру в будинку, куди влучила ракета, родина орендувала за тиждень до трагедії.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам’ять!

Новости Днепра про Переїхали всього за тиждень до ракетного удару: у Дніпрі попрощалися з загиблим подружжям

Не пробачимо! Помстимося!

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Новости Днепра про Переїхали всього за тиждень до ракетного удару: у Дніпрі попрощалися з загиблим подружжямУкраїнська Новости Днепра про Переїхали всього за тиждень до ракетного удару: у Дніпрі попрощалися з загиблим подружжямРусский

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