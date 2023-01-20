Переїхали всього за тиждень до ракетного удару: у Дніпрі попрощалися з загиблим подружжям

На жаль, 46 чоловік загинули. Серед тих, кого вбила російська ракета, і молоде подружжя Дмитра Гузя, Анастасії Ігнатенко та їхнього синочка Макара.
Учора, 19 січня, у Дніпрі попрощалися з Анастасією та Дмитром. Тіло їхнього синочка так і не знайшли.
Про це пише “Суспільне”.
Анастасія – майстриня спорту України зі стрибків на акробатичній доріжці, неодноразова чемпіонка Запорізької області, призерка чемпіонатів України. Працювала тренеркою з акробатики. Чоловік Анастасії займався бізнесом. Подружжя – переселенці. Квартиру в будинку, куди влучила ракета, родина орендувала за тиждень до трагедії.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам’ять!
Не пробачимо! Помстимося!
Читайте також:
Автор:
Дніпрян запрошують взяти участь у загальній панахиді за загиблими на…
14 січня росіяни вдарили по будинку на Набережній Перемоги у…
У Дніпрі по вулиці бігала розгублена хаскі. Тварину помітили перехожі.
Учора, 19 січня, о 15:47 на лінію «101» повідомили про…