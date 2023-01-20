Пішов з дому 16 січня та зник: на Дніпропетровщині розшукують 39-річного чоловіка

У Кривому Розі розшукують Позігуна Олега Володимировича. 16 січня він пішов із дому та не повернувся. Його оголосили в розшук.
Про це повідомляє ГУ НП в Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 192 см, коротке темне волосся, карі очі.
Був одягнений: чорна шапка, чорна куртка з жовтими вставками на спині, блакитні джинси, чорні черевики з коричневою підошвою.
Якщо ви бачили чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 0975433030 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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