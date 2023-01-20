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  • Пішов з дому 16 січня та зник: на Дніпропетровщині розшукують 39-річного чоловіка

Пішов з дому 16 січня та зник: на Дніпропетровщині розшукують 39-річного чоловіка

Сьогодні 13:22
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Пішов з дому 16 січня та зник: на Дніпропетровщині розшукують 39-річного чоловіка

У Кривому Розі розшукують Позігуна Олега Володимировича. 16 січня він пішов із дому та не повернувся. Його оголосили в розшук.

Про це повідомляє ГУ НП в Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 192 см, коротке темне волосся, карі очі.

Був одягнений: чорна шапка, чорна куртка з жовтими вставками на спині, блакитні джинси, чорні черевики з коричневою підошвою.

Якщо ви бачили чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 0975433030 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Пішов з дому 16 січня та зник: на Дніпропетровщині розшукують 39-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Пішов з дому 16 січня та зник: на Дніпропетровщині розшукують 39-річного чоловікаРусский

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