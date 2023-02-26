Зеленський вручив орден «Золота зірка» родині загиблого у боях за Ізюм Героя з Дніпропетровщини

Президент України Володимир Зеленський на річницю повномасштабного вторгнення вручив орден «Золота зірка» родині загиблого Героя з Нікополя Сергія Сови. Чоловік віддав своє життя, деокуповуючи Ізюм, що на Харківщині.

24 лютого на Софійській площі у Києві український гарант відзначив державними нагородами військових, правоохоронців й цивільних, які героїчно протистояли російській агресії та наслідкам великої війни.

Орден “Золота зірка” посмертно отримав і нікопольчанин Сергій Сова. Найвищу державну нагороду з рук Зеленського забрала дружина загиблого захисника Оксана та двоє їхніх дітей.

Відомо, що воїн у 2014 році у складі 93 ОМБр брав участь у боях за смт Піски Донецької області, доставляв боєприпаси в Донецький аеропорт. Напередодні повномасштабного вторгнення Сергія відправили до Навчального центру «Десна», де він мав здобути кваліфікацію бойового медика. Проте 24 лютого його з іншими побратимами відправили боронити рубежі Харківської області.

Захисник загинув у бою з окупантами 19 квітня 2022 року. Тоді мережу облетів знімок руки із синьо-жовтим браслетом. Як встановила експертиза ДНК, частина тіла належала саме Сергію.

Зараз у Нікополі вулицю Псковську, де жив Сергій Сова, хочуть перейменувати на його честь.

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