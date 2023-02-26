Зеленський вручив орден «Золота зірка» родині загиблого у боях за Ізюм Героя з Дніпропетровщини

24 лютого на Софійській площі у Києві український гарант відзначив державними нагородами військових, правоохоронців й цивільних, які героїчно протистояли російській агресії та наслідкам великої війни.
Орден “Золота зірка” посмертно отримав і нікопольчанин Сергій Сова. Найвищу державну нагороду з рук Зеленського забрала дружина загиблого захисника Оксана та двоє їхніх дітей.
Відомо, що воїн у 2014 році у складі 93 ОМБр брав участь у боях за смт Піски Донецької області, доставляв боєприпаси в Донецький аеропорт. Напередодні повномасштабного вторгнення Сергія відправили до Навчального центру «Десна», де він мав здобути кваліфікацію бойового медика. Проте 24 лютого його з іншими побратимами відправили боронити рубежі Харківської області.
Захисник загинув у бою з окупантами 19 квітня 2022 року. Тоді мережу облетів знімок руки із синьо-жовтим браслетом. Як встановила експертиза ДНК, частина тіла належала саме Сергію.
Зараз у Нікополі вулицю Псковську, де жив Сергій Сова, хочуть перейменувати на його честь.
Читайте також:
Автор:
Вночі 26 лютого на службу порятунку «101» надійшло повідомлення від…
Сьогодні, 26 лютого, Землю накрила потужна магнітна буря. Вона триватиме…
У неділю, 26 лютого, електротранспорт Дніпра працюватиме у штатному режимі…
Вночі, 26 лютого, ворог вкотре атакував Дніпропетровщину. Нікопольский район 17…