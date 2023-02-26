Зеленский вручил орден «Золотая звезда» семье погибшего в боях за Изюм Героя из Днепропетровщины

24 февраля на Софийской площади в Киеве украинский гарант отметил государственными наградами военных, правоохранителей и гражданских, которые героически противостояли российской агрессии и последствиям большой войны.
Орден «Золотая звезда» посмертно получил и никопольчанин Сергей Сова. Высшую государственную награду из рук Зеленского забрала жена погибшего защитника Оксана и двое их детей.
Известно, что воин в 2014 году в составе 93 ОМБр участвовал в боях за пгт Пески Донецкой области, доставлял боеприпасы в Донецкий аэропорт. Накануне полномасштабного вторжения Сергея отправили в Учебный центр «Десна», где он должен был получить квалификацию боевого медика. Однако 24 февраля его с другими сослуживцами отправили защищать рубежи Харьковской области.
Защитник погиб в бою с оккупантами 19 апреля 2022 года. Тогда сеть облетел снимок руки с сине-желтым браслетом. Как установила экспертиза ДНК, часть тела принадлежала именно Сергею.
Сейчас в Никополе улицу Псковскую, где жил Сергей Сова, хотят переименовать в его честь.
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