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  • Зеленский вручил орден «Золотая звезда» семье погибшего в боях за Изюм Героя из Днепропетровщины

Зеленский вручил орден «Золотая звезда» семье погибшего в боях за Изюм Героя из Днепропетровщины

Сегодня 10:42
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Президент Украины Владимир Зеленский на годовщину полномасштабного вторжения вручил орден "Золотая звезда" семье погибшего Героя из Никополя Сергея Совы. Мужчина отдал свою жизнь, деоккупируя Изюм, что на Харьковщине.

Новости Днепра про Зеленский вручил орден

24 февраля на Софийской площади в Киеве украинский гарант отметил государственными наградами военных, правоохранителей и гражданских, которые героически противостояли российской агрессии и последствиям большой войны.

Орден «Золотая звезда» посмертно получил и никопольчанин Сергей Сова. Высшую государственную награду из рук Зеленского забрала жена погибшего защитника Оксана и двое их детей.

Новости Днепра про Зеленский вручил орден

Известно, что воин в 2014 году в составе 93 ОМБр участвовал в боях за пгт Пески Донецкой области, доставлял боеприпасы в Донецкий аэропорт. Накануне полномасштабного вторжения Сергея отправили в Учебный центр «Десна», где он должен был получить квалификацию боевого медика. Однако 24 февраля его с другими сослуживцами отправили защищать рубежи Харьковской области.

Защитник погиб в бою с оккупантами 19 апреля 2022 года. Тогда сеть облетел снимок руки с сине-желтым браслетом. Как установила экспертиза ДНК, часть тела принадлежала именно Сергею.

Новости Днепра про Зеленский вручил орден

Сейчас в Никополе улицу Псковскую, где жил Сергей Сова, хотят переименовать в его честь.

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