Скільки коштує подобова аренда найдешевших квартир в різних районах Дніпра: з зеленими батареями та у таунхаусі (ФОТО)

У Дніпрі квартиру можна орендувати не тільки на тривалий термін, але й на тиждень або навіть пару днів. Такі квартири нічим не відрізняються від готельного номера, але розташовані в багатоповерхівках.

Журналісти dnepr.info з’ясували, скільки коштує винайняти квартиру подобово у Дніпрі.

Зняти квартиру на вулиці Титова можна за 450 грн за добу. Квартира однокімнатна, розрахована на 3 спальних місця. Є вся потрібна побутова техніка, кондиціонер, пральна машинка, інтернет.

Оренда квартири на добу в будинку на Слобожанському проспекті коштуватиме 500 грн. Але якщо потрібно зняти приміщення лише на час з 22:00 до 6:00 – просять 350 грн. Як зазначив автор оголошення, у квартирі зроблено свіжий ремонт. Є необхідні меблі, побутова техніка, бездротовий інтернет та кабельне ТБ. Квартира однокімнатна.

Стільки ж просять проживання в однокімнатній квартирі на проспекті Богдана Хмельницького. У квартирі дуже давно був ремонт, тоді ж купували меблі. У помешканні можуть розміститися до 4 осіб.

Зняти квартиру на Тополі коштуватиме 550 грн на добу. Помешкання знаходиться на п’ятому поверсі панельного будинку. У квартирі одна кімната і два спальних місця, але це не ліжка, а дивани, вони розкладаються і переночувати в квартирі можуть три-чотири особи. Якщо проживатиме один квартирант – вартість не змінюється, якщо два або більше, то за кожну людину додатково потрібно буде доплатити 80 грн. У квартирі є мікрохвильова піч, електрочайник, проведений інтернет.

Зняти квартиру неподалік Севастопольського парку коштує 600 грн на добу. Будинок, в якому вона знаходиться, був збудований близько 15 років тому, це таунхауз. Знаходиться на першому поверсі. У приміщенні зроблено євроремонт. Квартира однокімнатна, можна заселитися в будь-який час. На подвір’ї можна поставити автомобіль. Ціна 600 грн – це вартість для проживання двох осіб. Якщо їх більше – вартість проживання визначається окремо.

Пожити добу поряд з оперним театром у Дніпрі коштуватиме 700 грн. Квартира однокімнатна, знаходиться на 7 поверсі. Двір зачиняється, є стоянка для авто. Як зазначає автор оголошення, ремонт у квартирі робився давно, але для проживання є все – від гарячої води до чистої білизни та посуду. Розміститися у житлі зможуть двоє людей.

Двокімнатну квартиру на проспекті Поля можна винайняти за 750 грн на добу. Знаходиться вона на 2-му поверсі п’ятиповерхового будинку. У квартирі зроблений новий ремонт, є кондиціонер, проведений інтернет. У квартирі заборонено курити, проводити вечірки та святкувати дні народження.

Подобова оренда квартири на проспекті Гагаріна обійдеться в 800 грн. квартира двокімнатна, розташуватись там зможуть до 5 осіб. Поруч магазини та стоянка. У квартирі є Інтернет, кондиціонер, телевізор.

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