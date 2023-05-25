Сколько стоит посуточная аренда самых дешевых квартир в разных районах Днепра: с зелеными батареями и в таунхаусе (ФОТО)

В Днепре квартиру арендовать можно не только на длительный срок, но и на неделю или даже пару дней. Такие квартиры ничем по сути не отличаются от гостиничного номера, но расположены в многоэтажках.

Журналисты dnepr.info выяснили, сколько стоит снять квартиру посуточно в Днепре.

Снять квартиру на улице Титова можно за 450 грн в сутки. Квартира однокомнатная, рассчитана на 3 спальных места. Есть вся нужная бытовая техника, кондиционер, стиральная машинка, интернет.

Арендовать квартиру на сутки в доме на Слобожанском проспекте обойдется в 500 грн. Но если нужно снять помещение только на время с 22:00 до 6:00 – просят 350 грн. Как отметил автор объявления, в квартире сделан свежий ремонт. Есть необходимая мебель, бытовая техника, беспроводной интернет и кабельное ТВ. Квартира однокомнатная.

Столько же просят за проживание в однокомнатной квартире на проспекте Богдана Хмельницкого. В квартире очень давно был ремонт, тогда же покупали и мебель. В жилье могут разместиться до 4-х человек.

Снять квартиру на Тополе обойдется в 550 грн в сутки. Жилье находится на пятом этаже панельного дома. В квартире одна комната и два спальных места, но это не кровати, а диваны, они раскладываются и переночевать в квартире могут три-четыре человека. Если проживать будет один квартирант – стоимость не меняется, если два или больше, то за каждого человека дополнительно нужно будет доплатить 80 грн. В квартире есть микроволновка, электрочайник, проведен интернет.

Снять квартиру неподалеку Севастопольского парка стоит 600 грн в сутки. Дом, в котором она находится, был построен около 15 лет назад, это таунхауз. Находится на первом этаже. В помещении сделан Евроремонт. Квартира однокомнатная, заселиться можно в любое время. Во дворе можно поставить автомобиль. Цена 600 грн – это стоимость для проживания двух человек. Если их больше – стоимость проживания оговаривается отдельно.

Пожить сутки рядом с оперным театром в Днепре обойдется в 700 грн. Квартира однокомнатная, находится на 7 этаже. Двор закрыт, во дворе есть стоянка для авто. Как отмечает автор объявления, ремонт в квартире делался давно, но в квартире для проживания есть все – от горячей воды до чистого белья и посуды. Разместиться в жилье смогут два человека.

Двухкомнатную квартиру на проспекте Поля можно снять за 750 грн в сутки. Находится она на 2 этаже пятиэтажного дома. В квартире сделан свежий ремонт, есть кондиционер, проведен интернет. В квартире запрещено курить, проводить вечеринки и праздновать дни рождения.

Аренда посуточно квартиры на проспекте Гагарина обойдется в 800 грн. квартира двухкомнатная, расположится там смогут до 5 человек. Рядом магазины и стоянка. В квартире есть интернет, кондиционер, телевизор.

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