Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сколько стоит посуточная аренда самых дешевых квартир в разных районах Днепра: с зелеными батареями и в таунхаусе (ФОТО)

Сколько стоит посуточная аренда самых дешевых квартир в разных районах Днепра: с зелеными батареями и в таунхаусе (ФОТО)

Сегодня 12:52
просмотров

В Днепре квартиру арендовать можно не только на длительный срок, но и на неделю или даже пару дней. Такие квартиры ничем по сути не отличаются от гостиничного номера, но расположены в многоэтажках. 

Журналисты dnepr.info выяснили, сколько стоит снять квартиру посуточно в Днепре.

Снять квартиру на улице Титова можно за 450 грн в сутки. Квартира однокомнатная, рассчитана на 3 спальных места. Есть вся нужная бытовая техника, кондиционер, стиральная машинка, интернет.

Новости Днепра про Сколько стоит посуточная аренда самых дешевых квартир в разных районах Днепра: с зелеными батареями и в таунхаусе (ФОТО)

#image_title

Арендовать квартиру на сутки в доме на Слобожанском проспекте обойдется в 500 грн. Но если нужно снять помещение только на время с 22:00 до 6:00 – просят 350 грн. Как отметил автор объявления, в квартире сделан свежий ремонт. Есть необходимая мебель, бытовая техника, беспроводной интернет и кабельное ТВ.  Квартира однокомнатная.

Новости Днепра про Сколько стоит посуточная аренда самых дешевых квартир в разных районах Днепра: с зелеными батареями и в таунхаусе (ФОТО)

#image_title

Столько же просят за проживание в однокомнатной квартире на проспекте Богдана Хмельницкого. В квартире очень давно был ремонт, тогда же покупали и мебель. В жилье могут разместиться до 4-х человек.

Новости Днепра про Сколько стоит посуточная аренда самых дешевых квартир в разных районах Днепра: с зелеными батареями и в таунхаусе (ФОТО)

#image_title

Снять квартиру на Тополе обойдется в 550 грн в сутки. Жилье находится на пятом этаже панельного дома. В квартире одна комната и два спальных места, но это не кровати, а диваны, они раскладываются и переночевать в квартире могут три-четыре человека. Если проживать будет один квартирант – стоимость не меняется, если два или больше, то за каждого человека дополнительно нужно будет доплатить 80 грн. В квартире есть микроволновка, электрочайник, проведен интернет.

Новости Днепра про Сколько стоит посуточная аренда самых дешевых квартир в разных районах Днепра: с зелеными батареями и в таунхаусе (ФОТО)

#image_title

Снять квартиру неподалеку Севастопольского парка стоит 600 грн в сутки. Дом, в котором она находится, был построен около 15 лет назад, это таунхауз. Находится на первом этаже. В помещении сделан Евроремонт. Квартира однокомнатная, заселиться можно в любое время. Во дворе можно поставить автомобиль. Цена 600 грн – это стоимость для проживания двух человек. Если их больше – стоимость проживания оговаривается отдельно.

Новости Днепра про Сколько стоит посуточная аренда самых дешевых квартир в разных районах Днепра: с зелеными батареями и в таунхаусе (ФОТО)

#image_title

Пожить сутки рядом с оперным театром в Днепре обойдется в 700 грн. Квартира однокомнатная, находится на 7 этаже. Двор закрыт, во дворе есть стоянка для авто. Как отмечает автор объявления, ремонт в квартире делался давно, но в квартире для проживания есть все – от горячей воды до чистого белья и посуды. Разместиться в жилье смогут два человека.

Новости Днепра про Сколько стоит посуточная аренда самых дешевых квартир в разных районах Днепра: с зелеными батареями и в таунхаусе (ФОТО)

#image_title

Двухкомнатную квартиру на проспекте Поля можно снять за 750 грн в сутки. Находится она на 2 этаже пятиэтажного дома. В квартире сделан свежий ремонт, есть кондиционер, проведен интернет. В квартире запрещено курить, проводить вечеринки и праздновать дни рождения.

Новости Днепра про Сколько стоит посуточная аренда самых дешевых квартир в разных районах Днепра: с зелеными батареями и в таунхаусе (ФОТО)

#image_title

Аренда посуточно квартиры на проспекте Гагарина обойдется в 800 грн. квартира двухкомнатная, расположится там смогут до 5 человек. Рядом магазины и стоянка. В квартире есть интернет, кондиционер, телевизор.

Новости Днепра про Сколько стоит посуточная аренда самых дешевых квартир в разных районах Днепра: с зелеными батареями и в таунхаусе (ФОТО)

#image_title

 

Читайте также:

Новости Днепра про Сколько стоит посуточная аренда самых дешевых квартир в разных районах Днепра: с зелеными батареями и в таунхаусе (ФОТО)Українська Новости Днепра про Сколько стоит посуточная аренда самых дешевых квартир в разных районах Днепра: с зелеными батареями и в таунхаусе (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на Красном Камне неизвестные систематически обрисовывают подъезд буквами «Z»
    Новости Днепра
    Сегодня 10:54
    В Днепре на Красном Камне неизвестные систематически обрисовывают подъезд буквами «Z»

    В Днепре хулиганы обрисовывают подъезд Z-eтками.

    Потерял лапку под колесами поезда: в Днепре в помощи нуждается травмированный кот Янтарик
    Новости Днепра
    Сегодня 10:14
    Потерял лапку под колесами поезда: в Днепре в помощи нуждается травмированный кот Янтарик

    В Днепре нуждается в помощи котик Янтарик

    Беспилотник попал в Марганецкую громаду: что произошло этой ночью
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Беспилотник попал в Марганецкую громаду: что произошло этой ночью

    Оккупанты атаковали Никопольский район дроном-камикадзе.

    Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшую без вести 69-летнюю Марию Волошину
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшую без вести 69-летнюю Марию Волошину

    22 травня жінка пішла з дому та до теперішнього часу…

    Последние новости

    В Кривом Роге во второй раз судили маму, чьи дети не посещали онлайн-уроки
    В Кривом Роге во второй раз судили маму, чьи дети не посещали онлайн-уроки

    Женщина уже получала штраф за то, что ее дети не посещают занятия.

    Сегодня 11:30
    просмотров
    В Днепре на Красном Камне неизвестные систематически обрисовывают подъезд буквами «Z»
    В Днепре на Красном Камне неизвестные систематически обрисовывают подъезд буквами «Z»

    В Днепре хулиганы обрисовывают подъезд Z-eтками.

    Сегодня 10:54
    0
    просмотров
    Потерял лапку под колесами поезда: в Днепре в помощи нуждается травмированный кот Янтарик
    Потерял лапку под колесами поезда: в Днепре в помощи нуждается травмированный кот Янтарик

    В Днепре нуждается в помощи котик Янтарик

    Сегодня 10:14
    0
    просмотров
    Гордимся: криворожанка стала рекордсменкой Украины по тяжелой атлетике
    Гордимся: криворожанка стала рекордсменкой Украины по тяжелой атлетике

    Поздравляем и желаем новых блестящих побед!

    Сегодня 10:00
    1
    просмотров
    Беспилотник попал в Марганецкую громаду: что произошло этой ночью
    Беспилотник попал в Марганецкую громаду: что произошло этой ночью

    Оккупанты атаковали Никопольский район дроном-камикадзе.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшую без вести 69-летнюю Марию Волошину
    Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшую без вести 69-летнюю Марию Волошину

    22 травня жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Кривом Роге мужчина наехал на полицейского: подробности задержания
    В Кривом Роге мужчина наехал на полицейского: подробности задержания

    В Кривом Роге 61-летний мужчина за рулем "Chevrolet" наехал на полицейского и пытался сбежать.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    30 авиационных ударов: ситуация на фронте сегодня 25 мая
    30 авиационных ударов: ситуация на фронте сегодня 25 мая

    Россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Произошли 28 боевых столкновений на указанных участках фронта.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Житель Днепра пытался сбежать из Украины: нелегала задержали пограничники
    Житель Днепра пытался сбежать из Украины: нелегала задержали пограничники

    Житель Днепра, чтобы избежать мобилизации, пытался сбежать из Украины в Румынию на надувной подушке.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Похоронят его сегодня: погиб солдат Антон Загребельный из Каменского
    Похоронят его сегодня: погиб солдат Антон Загребельный из Каменского

    При сдерживании вооруженной агрессии российской федерации погиб солдат Загребельный Антон Сергеевич. Трагедия произошла 19 мая в Запорожской области.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх