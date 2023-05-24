Що потрібно для реєстрації місця проживання у Дніпрі у 2023 році та скільки це коштує

Як прописатися та виписатися з житла – розбиралися журналісти dnepr.info.
Зареєструвати дитину до 14 років можна лише у тому будинку чи квартирі, де прописаний один з батьків. Реєстрація є обов’язковою умовою для отримання різних послуг. Без неї дитина не може бути оформлена в садок, школу, не отримає проїзний документ, а в майбутньому – не зможе оформити паспорт, отримати ІПН – код у податковій.
Доросла людина без реєстрації не зможе отримати права водія та оформити закордонний паспорт, зареєструвати автомобіль, проголосувати, оформити кредит, отримати допомогу на дитину.
Для отримання реєстрації потрібно лише підтвердити право проживання за адресою. Прописка не пов’язана із правом власності на житло. Вона не впливає на отримання таких послуг як оформлення пенсії, отримання медичної допомоги.
Щоб оформити реєстрацію місця проживання, потрібно написати письмову заяву, надати паспорт або інший документ, що підтверджує особу, сплатити державне мито, також потрібно надати ІПН, контактні дані. Для військовозобов’язаних – військовий квиток, а також якщо відбувається виписка з попередньої адреси – заява про зняття з реєстрації місця проживання. Також потрібно буде надати документи, що підтверджують право на проживання у квартирі чи будинку. Це може бути документ про право власності, договір оренди квартири.
Також потрібно надати письмову згоду власника житла. Якщо воно належить декільким людям – знадобиться підтвердження від них усіх.
Для прописки дітей – потрібно надати свідоцтво про народження, контактні дані батьків та власника житла.
Оформити прописку у Дніпрі можна у Центрі надання адміністративних послуг або за допомогою застосунку чи порталу «Дія» або на порталі iGov. Для електронної реєстрації місця проживання необхідно мати цифровий підпис, ІПН, реєстраційний номер нерухомості в якому планується реєстрація.
Адміністративний збір під час реєстрації місця проживання дитини до 14 років становить 62 грн., для дорослого 37 грн.
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