Здалося, що викинув пакет з грошима у смітник: у Кривому Розі водій зніс стовп, бо поспішав додому

Курйозна ситуація сталася у Кривому Розі.

Зранку 20 жовтня на вулиці Тимірязєва у Кривому Розі сталася ДТП. Водій Mazda влетів у стовп. Про це пишуть “Свої”.

За попередньою інформацією, Mazda виїжджала з другорядної дороги на головну. Водій занадто дав газу, тож машину занесло на повороті. Відомо, що ніхто не постраждав.

Кермувальник розповів, що поспішав додому, бо йому здалося наче він випадково викинув пакет з грошима у смітник. Тож чоловік поспішив додому, щоб перевірити, чи усе на місці.

Через занадто емоційний стан, не впорався з керуванням та влетів у стовп.

Ми ж закликаємо, не повторювати таке вдома. Цього разу обійшлося без постраждалих, але будьте уважні на дорогах та не поспішайте.

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