Показалось, что выбросил пакет с деньгами в помойку: в Кривом Роге водитель снес столб, потому что спешил домой

Утром 20 октября на улице Тимирязева в Кривом Роге произошло ДТП. Водитель Mazda влетел в столб. Об этом пишут «Свои».
По предварительной информации, Mazda выезжала со второстепенной дороги на главную. Водитель слишком дал газу, поэтому машину занесло на повороте. Известно, что никто не пострадал.
Водитель рассказал, что спешил домой, потому что ему показалось, что он случайно выбросил пакет с деньгами в помойку. Мужчина спешил, чтобы проверить, все ли на месте.
Из-за слишком эмоционального состояния, не справился с управлением и влетел в столб.
Мы же призываем не повторять такое дома. На этот раз обошлось без пострадавших, но будьте внимательны на дорогах и не торопитесь.
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