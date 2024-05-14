Уночі ворог атакував Дніпропетровщину далекобійними безпілотниками

ППО працювала у 3 районах!

Уночі ворог атакував Дніпропетровщину далекобійними ударними безпілотниками.

Підрозділи ПвК “Схід” знищили 4 шахеди. По одному – в Новомосковському та Кам’янському районах. І ще два – в Дніпровському.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Близько опівночі звуки війни в області стихли. Відтоді у всіх містах, селах та селищах було спокійно, – написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло (АДРЕСИ).

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