Уночі ворог атакував Дніпропетровщину далекобійними безпілотниками

Уночі ворог атакував Дніпропетровщину далекобійними ударними безпілотниками.
Підрозділи ПвК “Схід” знищили 4 шахеди. По одному – в Новомосковському та Кам’янському районах. І ще два – в Дніпровському.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Близько опівночі звуки війни в області стихли. Відтоді у всіх містах, селах та селищах було спокійно, – написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло (АДРЕСИ).
Читайте також:
Автор:
У ДБР повідомили, за якими статтями розглядають справу.
Будьте обережні!
Важлива будь-яка інформація!
Сума заборгованості за цими адресами становить 546 362,07 грн!