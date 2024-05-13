У МОЗ зробили заяву про медогляд чоловіків з інвалідністю

Це стосується чоловіків, яким надали статус інвалідності 2 та 3 груп після початку повномасштабної війни.

Рішення медико-соціальних експертиз щодо чоловіків, яким надали статус інвалідності 2 та 3 груп після початку повномасштабної війни, перевірять. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) на своїй сторінці в Facebook.

У МОЗ зазначили, що перевірятимуть не всі такі рішення медико-соціальних експертиз.

Винятки становлять:

ті, кому змінили групу інвалідності на 2 чи 3;

ті, хто дістав групу інвалідності внаслідок захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), які вони зазнали під час захисту Вітчизни;

ті, у кого відсутні кінцівки, кисті рук, стопи ніг, один із парних органів;

ті, у кого діагностували онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення чи психічні розлади, церебральний параліч чи інші паралітичні синдроми через інвалідність з дитинства.

У МОЗ додали, що самостійно з’являтися для проходження повторного огляду всім людям, які мають встановлений статус після 24.02.2024, на сьогодні поки що не треба.

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