У МОЗ зробили заяву про медогляд чоловіків з інвалідністю

Рішення медико-соціальних експертиз щодо чоловіків, яким надали статус інвалідності 2 та 3 груп після початку повномасштабної війни, перевірять. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) на своїй сторінці в Facebook.
У МОЗ зазначили, що перевірятимуть не всі такі рішення медико-соціальних експертиз.
Винятки становлять:
У МОЗ додали, що самостійно з’являтися для проходження повторного огляду всім людям, які мають встановлений статус після 24.02.2024, на сьогодні поки що не треба.
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