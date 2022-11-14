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  • Збив та втік: у Підгородному на вулиці Шосейній знайшли мертвого чоловіка

Збив та втік: у Підгородному на вулиці Шосейній знайшли мертвого чоловіка

Сьогодні 13:24
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Учора, 13 листопада, до поліції зателефонував чоловік та повідомив, що у Підгородному на вулиці Шосейній лежить мертвий чоловік.

Новости Днепра про Збив та втік: у Підгородному на вулиці Шосейній знайшли мертвого чоловіка

Поруч із тілом були деталі від авто. Проте автівки, яка збила чоловіка, поруч не було.

Про це повідомляє “Інформатор”.

На місце ДТП оперативно прибули правоохоронці. Вони встановили особу загиблого.

Винуватця аварії розшукують. Попередньо, це міг бути Renault Megan. У нього повинні бути пошкоджені бампер та фара.

Новости Днепра про Збив та втік: у Підгородному на вулиці Шосейній знайшли мертвого чоловіка

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Новости Днепра про Збив та втік: у Підгородному на вулиці Шосейній знайшли мертвого чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Збив та втік: у Підгородному на вулиці Шосейній знайшли мертвого чоловікаРусский

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