Збив та втік: у Підгородному на вулиці Шосейній знайшли мертвого чоловіка

Поруч із тілом були деталі від авто. Проте автівки, яка збила чоловіка, поруч не було.
Про це повідомляє “Інформатор”.
На місце ДТП оперативно прибули правоохоронці. Вони встановили особу загиблого.
Винуватця аварії розшукують. Попередньо, це міг бути Renault Megan. У нього повинні бути пошкоджені бампер та фара.
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