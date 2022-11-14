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Отримав поранення під Бахмутом: у лікарні помер військовий із Дніпропетровської області

Сьогодні 11:29
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Вічна слава!

Новости Днепра про Отримав поранення під Бахмутом: у лікарні помер військовий із Дніпропетровської області

3 листопада у лікарні помер військовий із Дніпропетровської області Андрій Мустафін. Йому було 44 роки.

Про це повідомляє Лозуватська сільська рада.

27 липня 2022 року Андрій Альбертович був призваний на військову службу солдатом – кулеметником. Його направили у Бахмут, де чоловік і отримав смертельне поранення.

У Героя залишилися дружина, донька та син.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям захисника! Світла пам’ять!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у бою за Україну загинув 21-річний дзюдоїст з Дніпра. 

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Новости Днепра про Отримав поранення під Бахмутом: у лікарні помер військовий із Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про Отримав поранення під Бахмутом: у лікарні помер військовий із Дніпропетровської областіРусский

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