Зима близько: на Дніпро суне перший сніг та льодяний дощ

В Україні починається поступове зниження температури повітря. У деяких областях обіцяють перший сніг.
За прогнозами синоптиків, уже цього тижня в Дніпрі пройде перший сніг. У четвер температура повітря опуститься до -3, а в суботу до -5.
У четвер очікується невеликий сніг, який перетвориться на “льодяний дощ”. Але у нас ще попереду декілька теплих сонячних днів.
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