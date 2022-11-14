Зима близько: на Дніпро суне перший сніг та льодяний дощ

На Дніпро суне перший у цьому сезоні сніг.

В Україні починається поступове зниження температури повітря. У деяких областях обіцяють перший сніг.

За прогнозами синоптиків, уже цього тижня в Дніпрі пройде перший сніг. У четвер температура повітря опуститься до -3, а в суботу до -5.

У четвер очікується невеликий сніг, який перетвориться на “льодяний дощ”. Але у нас ще попереду декілька теплих сонячних днів.

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