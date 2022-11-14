Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зима близько: на Дніпро суне перший сніг та льодяний дощ

Сьогодні 12:55
просмотров

На Дніпро суне перший у цьому сезоні сніг.

Новости Днепра про Зима близько: на Дніпро суне перший сніг та льодяний дощ

В Україні починається поступове зниження температури повітря. У деяких областях обіцяють перший сніг.

За прогнозами синоптиків, уже цього тижня в Дніпрі пройде перший сніг. У четвер температура повітря опуститься до -3, а в суботу до -5.

У четвер очікується невеликий сніг, який перетвориться на “льодяний дощ”. Але у нас ще попереду декілька теплих сонячних днів.

Новости Днепра про Зима близько: на Дніпро суне перший сніг та льодяний дощ

Читайте також:

Новости Днепра про Зима близько: на Дніпро суне перший сніг та льодяний дощУкраїнська Новости Днепра про Зима близько: на Дніпро суне перший сніг та льодяний дощРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі померла легендарна тренерка із плавання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:58
    У Дніпрі померла легендарна тренерка із плавання

    У Дніпрі обірвалося життя заслуженої тренерки з плавання Антоніни Цвєтової.

    Військового, який їхав в інтерсіті із Дніпра, вигнали в тамбур, бо той “погано пах”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:08
    Військового, який їхав в інтерсіті із Дніпра, вигнали в тамбур, бо той “погано пах”

    Військовий був змушений їхати стоячи сім годин, через те, що…

    У бою за Україну загинув 21-річний дзюдоїст з Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У бою за Україну загинув 21-річний дзюдоїст з Дніпра

    У суботу, 12 листопада, стало відомо, що, Захищаючи Україну, загинув…

    Провалився під землю: криворізькі рятувальники дістали цуценя з глибокого колодязя
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Провалився під землю: криворізькі рятувальники дістали цуценя з глибокого колодязя

    До Служби порятунку «101» звернулись небайдужі мешканці Кривого Рогу та…

    Наверх