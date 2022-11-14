“А як же кавуни”: президент України приїхав до звільненого Херсона

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 листопада, приїхав у звільнений від російських окупантів Херсон.

Про це пишуть ЗМІ.

Володимир Зеленський привітав українських військових та подякував союзникам за підтримку.

Коли президента перепитали журналісти, чому він у Херсоні, він пожартував: “А як же херсонські кавуни?”

Важливо бути тут і підтримувати херсонців. Підтримувати людей, щоби вони відчували, що не ми лише говоримо і обіцяємо. А реально повертаємося і піднімаємо наш прапор, – заявив український президент на головній площі Херсона, де, крім військових, зібралися місцеві жителі, багато з яких прийшли з дітьми.

У свою чергу, цей візит президента в український Херсон прокоментували в рф. Як заявив прессекретарь путіна пєсков, вони залишають це без коментарів.

Ну звісно, хто б сумнівався.

Нагадаємо, раніше ми писали, що “Укрпошта” випускає нову марку “Херсон – це Україна”: коли можна буде купити.

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