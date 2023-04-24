Завтра в Дніпрі дві вулиці залишаться без світла: адреси

Відключення світла буде за такими адресами:
Перший робочий день тижня у комунальників Дніпра був насиченим на аварійні та поточні ремонтні роботи. Двічі за день зупиняли одну підвищувальних насосних станцій міста. У зв’язку з проведенням аварійних робіт по просп. Слобожанський, 56 вона була знеструмлена вранці, а біля 14:00 ПНС відновила свою роботу. Та через годину після запуску знову була зупинена.
Станом на 18:00 ремонтні роботи завершено, підвищувальна насосна станція станція (ПНС) в роботі, відновлено водопостачання вулиць:
Станом на 18:00 комунальники завершили аварійні роботи ще на двох об’єктах:
Аварійна бригада Чечелівського району сьогодні працює по вул. Робоча, 170. Там комунальники проводять підготовчі роботи з заміни вводу на будинок (трубопровід Д100 на новий Д100 ПЕ). На об’єкті працює 3 одиниці спеціальної техніки.
Уже у вівторок КП «Дніпроводоканал» планує провести перепідключення абонентів на нову трубу.
Сьогодні близько 15:00 комунальники розпочали аварійні роботи по вул. Халхінгольській, 7. Призупинено водопостачання всієї вулиці Халхінгольської.
Подачу води буде відновлено після завершення робіт.
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