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Завтра в Дніпрі дві вулиці залишаться без світла: адреси

Вчора 22:00
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Завтра, 25 апреля, в связи с плановыми ремонтными работами две улицы Днепра останутся без света.

Новости Днепра про Завтра в Дніпрі дві вулиці залишаться без світла: адреси

Відключення світла буде за такими адресами:

  • вул. Макарова: 2;
  • вул. Павла Чубинського: 1, 2А, 3, 5, 5А.

Перший робочий день тижня у комунальників Дніпра був насиченим на аварійні та поточні ремонтні роботи. Двічі за день зупиняли одну підвищувальних насосних станцій міста. У зв’язку з проведенням аварійних робіт по просп. Слобожанський, 56 вона була знеструмлена вранці, а біля 14:00 ПНС відновила свою роботу. Та через годину після запуску знову була зупинена.

Станом на 18:00 ремонтні роботи завершено, підвищувальна насосна станція станція (ПНС) в роботі, відновлено водопостачання вулиць:

  • просп. Слобожанський, буд. 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, буд. 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, буд. 1-72;
  • вул. Батумська, буд. 8-64;
  • вул. Старочумацька, буд. 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, буд. 1-36,
  • вул. Яскрава, буд. 1-41;
  • вул. Дебальцівська, буд. 21, 23, 28, 29,
  • вул. Осіння, буд. 7-13.

Станом на 18:00 комунальники завершили аварійні роботи ще на двох об’єктах:

  • вул. Ливарна,11. Водопостачання вулиць Ливарна, Поля та Січеславська Набережна, 37,39 – відновлено.
  • На перехресті Запорізького шосе та вул. Аеропорт. Жителі 9 селищ уже також з водою: Новоолександрівка, Військове містечко, Дослідне, Сажівка, Старі Кодаки, Волоське, Ракшівка, Братське, Кам’янка.

Аварійна бригада Чечелівського району сьогодні працює по вул. Робоча, 170. Там комунальники проводять підготовчі роботи з заміни вводу на будинок (трубопровід  Д100 на новий Д100 ПЕ). На об’єкті працює 3 одиниці спеціальної техніки.

Уже у вівторок  КП «Дніпроводоканал» планує провести перепідключення абонентів на нову трубу.

Сьогодні близько 15:00 комунальники розпочали аварійні роботи по вул. Халхінгольській, 7. Призупинено водопостачання всієї вулиці Халхінгольської.

Подачу води буде відновлено після завершення робіт.

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Новости Днепра про Завтра в Дніпрі дві вулиці залишаться без світла: адресиУкраїнська Новости Днепра про Завтра в Дніпрі дві вулиці залишаться без світла: адресиРусский

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