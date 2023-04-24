Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Завтра в Днепре две улицы останутся без света: адреса

Вчера 22:00
просмотров

Завтра, 25 квітня,  у зв’язку з плановими ремонтними роботами дві вулиці Дніпра залишаться без світла.

Новости Днепра про Завтра в Днепре две улицы останутся без света: адреса

Отключение света будет по следующим адресам:

  • ул. Макарова: 2;
  • ул. Павла Чубинского: 1, 2А, 3, 5, 5А.

Первый рабочий день недели у коммунальщиков Днепра был насыщен на аварийные и текущие ремонтные работы. Дважды в день останавливали одну повышающую насосную станцию города. В связи с проведением аварийных работ на просп. Слобожанский, 56, она была обесточена утром, а около 14:00 ПНС возобновила свою работу. Но через час после запуска снова была остановлена.

По состоянию на 18:00 ремонтные работы завершены, повышающая насосная станция станция (ПНС) в работе, восстановлено водоснабжение улиц:

  • просп. Слобожанский, дом. 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, дом. 2-33;
  • просп. Петра Калнышевского, дом. 1-72;
  • ул. Батумская, дом. 8-64;
  • ул. Старочеватько, дом. 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, дом. 1-36,
  • ул. Яркая, дом. 1-41;
  • ул. Дебальцевская, дом. 21, 23, 28, 29,
  • ул. Осенняя, дом. 7-13.

По состоянию на 18:00 коммунальщики завершили аварийные работы еще на двух объектах:

  • ул. Литейная,11. Водоснабжение улиц Литейная, Поля и Сичеславская Набережная, 37,39 – восстановлено.
  • На перекрестке Запорожского шоссе и ул. Аэропорт. Жители 9 поселков уже также с водой: Новоалександровка, Военный городок, Дослидное, Сажевка, Старые Кодаки, Волосское, Ракшевка, Братское, Каменка.

Аварийная бригада Чечеловского района сегодня работает на ул. Рабочая, 170. Там коммунальщики проводят подготовительные работы по замене ввода на дом (трубопровод Д100 на новый Д100 ПЭ). На объекте работает 3 единицы специальной техники.

Уже во вторник КП «Днепроводоканал» планирует провести переподключение абонентов на новую трубу.

Сегодня около 15:00 коммунальщики приступили к аварийным работам по ул. Халхингольская, 7. Приостановлено водоснабжение всей улицы Халхингольской.

Подача воды будет возобновлена после завершения работ.

Читайте также:

Новости Днепра про Завтра в Днепре две улицы останутся без света: адресаУкраїнська Новости Днепра про Завтра в Днепре две улицы останутся без света: адресаРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Завтра в Днепре не будет света: адреса
    Новости Днепра
    21.04.2023 19:15
    Завтра в Днепре не будет света: адреса

    Завтра, 22 квітня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватною…

    В Днепре в субботу и вторник будут выключать свет на 9 часов: адреса
    Новости Днепра
    20.04.2023 16:58
    В Днепре в субботу и вторник будут выключать свет на 9 часов: адреса

    Важная информация!

    Сегодня некоторые днепряне будут без света: адреса
    Новости Днепра
    20.04.2023 07:15
    Сегодня некоторые днепряне будут без света: адреса

    Из-за проведения плановых ремонтных работ 20 апреля жители Днепра останутся…

    Где в Днепре сегодня не будет электроэнергии: адреса
    Новости Днепра
    19.04.2023 10:00
    Где в Днепре сегодня не будет электроэнергии: адреса

    В Днепре частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить ремонтные работы,…

    Последние новости

    Во время пожара в Кривом Роге погибла женщина: что известно
    Во время пожара в Кривом Роге погибла женщина: что известно

    Вчера, 24 апреля, вечером спасатели Кривого Рога потушили пожар в одноэтажном жилом доме.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, — Генштаб
    Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, — Генштаб

    За прошедшие сутки, 24 апреля, ВСУ отразили 43 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 25 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь
    Погода на 25 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Двойной обстрел: какая ситуация в Никопольском районе
    Двойной обстрел: какая ситуация в Никопольском районе

    Сегодня, 24 апреля, враг дважды за день атаковал Никопольский район.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Уже зажгли вывески: до открытия McDonald’s в Днепре остались «считанные часы»
    Уже зажгли вывески: до открытия McDonald’s в Днепре остались «считанные часы»

    В Днепре уже скоро может открыться McDonald's.

    Вчера 20:58
    просмотров
    В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)
    В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)

    В Днепре цветут поля тюльпанов.

    Вчера 20:41
    просмотров
    Житель Днепра обустроил себе «царь-парковку», забетонировав зеленую зону
    Житель Днепра обустроил себе «царь-парковку», забетонировав зеленую зону

    В Днепре водитель обустроил царь-парковку.

    Вчера 20:02
    2
    просмотров
    На войне погиб защитник из Никопольского района: что известно
    На войне погиб защитник из Никопольского района: что известно

    Днепропетровщина потеряла еще одного Героя. 21 апреля 2023г. перестало биться сердце жителя пгт. Червоногригорьевка, Семенюка Виктора Анатольевича, 1976 года рождения.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Украина освободила более 2 тысяч пленных, из них 140 — гражданские
    Украина освободила более 2 тысяч пленных, из них 140 — гражданские

    С начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140 - мирные жители.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Ситуация на фронте сегодня 24 апреля
    Ситуация на фронте сегодня 24 апреля

    Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отражены более 30 вражеских атак и продолжаются за Бахмут и Марьинку.

    Вчера 18:45
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх