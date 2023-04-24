Завтра в Днепре две улицы останутся без света: адреса

Отключение света будет по следующим адресам:
Первый рабочий день недели у коммунальщиков Днепра был насыщен на аварийные и текущие ремонтные работы. Дважды в день останавливали одну повышающую насосную станцию города. В связи с проведением аварийных работ на просп. Слобожанский, 56, она была обесточена утром, а около 14:00 ПНС возобновила свою работу. Но через час после запуска снова была остановлена.
По состоянию на 18:00 ремонтные работы завершены, повышающая насосная станция станция (ПНС) в работе, восстановлено водоснабжение улиц:
По состоянию на 18:00 коммунальщики завершили аварийные работы еще на двух объектах:
Аварийная бригада Чечеловского района сегодня работает на ул. Рабочая, 170. Там коммунальщики проводят подготовительные работы по замене ввода на дом (трубопровод Д100 на новый Д100 ПЭ). На объекте работает 3 единицы специальной техники.
Уже во вторник КП «Днепроводоканал» планирует провести переподключение абонентов на новую трубу.
Сегодня около 15:00 коммунальщики приступили к аварийным работам по ул. Халхингольская, 7. Приостановлено водоснабжение всей улицы Халхингольской.
Подача воды будет возобновлена после завершения работ.
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