Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Затор тягнеться до Нового мосту: у Дніпрі на Слобожанському проспекті збили мотоцикліста

Затор тягнеться до Нового мосту: у Дніпрі на Слобожанському проспекті збили мотоцикліста

Сьогодні 11:25
просмотров

Лівий берег застряг в заторах.

Новости Днепра про Затор тягнеться до Нового мосту: у Дніпрі на Слобожанському проспекті збили мотоцикліста

У вівторок, 16 травня, на розі проспекту Слобожанського та вулиці Богдана Хмельницького сталася ДТП. За даними Ситуаційного центру Дніпра, через аварію утворився кілометровий затор, який тягнеться аж до Нового мосту. 

Попередньо відомо, що збили мотоцикліста. Потерпілий рухався по проспекту Слобожанському в бік виїзду з міста, коли зі сторони Богдана Хмельницького виїхав Daewoo та врізався в нього. Про це повідомляє Інформатор

У якому стані мотоцикліст – поки що невідомо. На місце інциденту виїхала патрульна поліції. 

Станом на 11 годину затор потроху зменшується.

Новости Днепра про Затор тягнеться до Нового мосту: у Дніпрі на Слобожанському проспекті збили мотоцикліста

Нагадаємо, раніше ми писали про родину з Дніпра, яка постраждала в ДТП, коли їхала на дачу. 

Читайте також:

Новости Днепра про Затор тягнеться до Нового мосту: у Дніпрі на Слобожанському проспекті збили мотоциклістаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    П’яний водій влетів в їх авто: у Дніпрі рятують дівчинку та її батьків, які постраждали в ДТП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:59
    П’яний водій влетів в їх авто: у Дніпрі рятують дівчинку та її батьків, які постраждали в ДТП

    У Дніпрі рятувають сім'ю, яка постраждала в ДТП.

    На Дніпропетровщині у палаючій автівці загинув чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:14
    На Дніпропетровщині у палаючій автівці загинув чоловік

    Сьогодні, 16 травня, на вулиці Квітнева селища Циганівка горів автомобіль.

    На кожного ворога чекає жорстока розплата: у Генштабі ЗСУ назвали втрати військ рф за добу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На кожного ворога чекає жорстока розплата: у Генштабі ЗСУ назвали втрати військ рф за добу

    Число ліквідованих російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення…

    Знищено: ворог атакував Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й “Кинжали”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Знищено: ворог атакував Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й “Кинжали”

    Російські війська цієї ночі атакували Україну 18 ракетами різних типів,…

    Наверх