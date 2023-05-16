Затор тягнеться до Нового мосту: у Дніпрі на Слобожанському проспекті збили мотоцикліста

Лівий берег застряг в заторах.

У вівторок, 16 травня, на розі проспекту Слобожанського та вулиці Богдана Хмельницького сталася ДТП. За даними Ситуаційного центру Дніпра, через аварію утворився кілометровий затор, який тягнеться аж до Нового мосту.

Попередньо відомо, що збили мотоцикліста. Потерпілий рухався по проспекту Слобожанському в бік виїзду з міста, коли зі сторони Богдана Хмельницького виїхав Daewoo та врізався в нього. Про це повідомляє Інформатор.

У якому стані мотоцикліст – поки що невідомо. На місце інциденту виїхала патрульна поліції.

Станом на 11 годину затор потроху зменшується.

Нагадаємо, раніше ми писали про родину з Дніпра, яка постраждала в ДТП, коли їхала на дачу.

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