Пробка тянется к Новому мосту: в Днепре на Слобожанском проспекте сбили мотоциклиста

Во вторник, 16 мая, на углу проспекта Слобожанского и улицы Богдана Хмельницкого произошло ДТП. По данным Ситуационного центра Днепра, из-за аварии образовалась километровая пробка, которая тянется вплоть до Нового моста.
Предварительно известно, что сбили мотоциклиста. Потерпевший двигался по проспекту Слобожанскому в сторону выезда из города, когда со стороны Богдана Хмельницкого выехал Daewoo и врезался в него. Об этом сообщает Інформатор.
В каком состоянии мотоциклист – пока неизвестно. На место инцидента выехала патрульная полиция.
По состоянию на 11 часов пробка понемногу уменьшается.
Напомним, ранее мы писали о семье из Днепра, которая пострадала в ДТП, когда ехала на дачу.
Читайте также:
Автор:
В Днепре продают трехэтажный дом с участком на 10 соток…
На днях на улице Данилы Нечая мужчина устроил стрельбу: стрелял…
В понедельник, 15 мая, в Днепре произошла трагедия.
В Днепре спасают семью, пострадавшую в ДТП.
В Днепре продают трехэтажный дом с участком на 10 соток в Соборном районе города. Хотят за него 1,2 млн дол или почти 45 млн грн. Судя по описанию и фото, кухня в доме занимает до 30 кв.м. – размер однокомнатной…
На днях на улице Данилы Нечая мужчина устроил стрельбу: стрелял по собакам и даже людям.
В понедельник, 15 мая, в Днепре произошла трагедия.
В Днепре спасают семью, пострадавшую в ДТП.
В Пятихатках на Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки во двор возле многоэтажки.
Сегодня, 16 мая, в поселке Цыгановка горел автомобиль.
Число ликвидированных российских оккупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения составило уже почти 200 тысяч. Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 520 захватчиков, а также уничтожили 13 вражеских артсистем, 12 беспилотников.
Російські війська цієї ночі атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й "Кинжали". Всі ворожі цілі були знищені.
В Днепре на улице Универсальной мужчина стрелял в свою жену.
Сегодня, 16 мая, трамваи №5, №12 и №16 закончат раньше работу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!