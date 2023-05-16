Пробка тянется к Новому мосту: в Днепре на Слобожанском проспекте сбили мотоциклиста

Левый берег застрял в пробках.

Во вторник, 16 мая, на углу проспекта Слобожанского и улицы Богдана Хмельницкого произошло ДТП. По данным Ситуационного центра Днепра, из-за аварии образовалась километровая пробка, которая тянется вплоть до Нового моста.

Предварительно известно, что сбили мотоциклиста. Потерпевший двигался по проспекту Слобожанскому в сторону выезда из города, когда со стороны Богдана Хмельницкого выехал Daewoo и врезался в него. Об этом сообщает Інформатор.

В каком состоянии мотоциклист – пока неизвестно. На место инцидента выехала патрульная полиция.

По состоянию на 11 часов пробка понемногу уменьшается.

Напомним, ранее мы писали о семье из Днепра, которая пострадала в ДТП, когда ехала на дачу.

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