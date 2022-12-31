Заряджайте все: на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Енергетики зазначають, що це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
Також екстрені відключення світла введено у Києві, Київській та Одеській областях.
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