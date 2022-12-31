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Заряджайте все: на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла

Сьогодні 14:09
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Через нову атаку росіян у Дніпропетровській області введено екстрені відключення світла.

Новости Днепра про Заряджайте все: на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Енергетики зазначають, що це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Також екстрені відключення світла введено у Києві, Київській та Одеській областях.

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Новости Днепра про Заряджайте все: на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світлаУкраїнська

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