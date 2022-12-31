Зафіксовано пуски: Лукашук попередив про ракетну небезпеку

У Дніпрі та області о 12.32 оголосили повітряну тривогу. Зараз червона майже вся Україна.
Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попереджає про небезпеку.
Зафіксовано пуски. Реагуємо на ракетну небезпеку, – написав він.
Тому, будь ласка, будьте в безпечних місцях!
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