Зафіксовано пуски: Лукашук попередив про ракетну небезпеку

Російські окупанти ніяк не вгамуються.

У Дніпрі та області о 12.32 оголосили повітряну тривогу. Зараз червона майже вся Україна.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попереджає про небезпеку.

Зафіксовано пуски. Реагуємо на ракетну небезпеку, – написав він.

Тому, будь ласка, будьте в безпечних місцях!

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