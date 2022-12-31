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Зафіксовано пуски: Лукашук попередив про ракетну небезпеку

Сьогодні 13:03
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Російські окупанти ніяк не вгамуються.

Новости Днепра про Зафіксовано пуски: Лукашук попередив про ракетну небезпеку

У Дніпрі та області о 12.32 оголосили повітряну тривогу. Зараз червона майже вся Україна.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попереджає про небезпеку.

Зафіксовано пуски. Реагуємо на ракетну небезпеку, – написав він.

Новости Днепра про Зафіксовано пуски: Лукашук попередив про ракетну небезпеку

Тому, будь ласка, будьте в безпечних місцях!

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Новости Днепра про Зафіксовано пуски: Лукашук попередив про ракетну небезпекуУкраїнська

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