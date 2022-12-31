У Дніпрі можливі перебої з водою

У Дніпрі та області о 12.32 оголосили повітряну тривогу.

Через кілька хвилин Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попередив про пуски ракет.

Ще пізніше “Укренерго” дало команду на відключення світла – у зв’язку з ракетною загрозою.

Про це написав Геннадій Корбан у своєму Telegram-каналі.

Через це без світла залишилися близько 230 000 людей по області. Крім того, знеструмлено насосні станції на лівому березі. Тому у місті можливі перебої з водою.

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