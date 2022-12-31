Заряжайте все: на Днепропетровщине введены экстренные отключения света

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Энергетики отмечают, что это превентивный шаг, который позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
Также экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Одесской областях.
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