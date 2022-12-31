Заряжайте все: на Днепропетровщине введены экстренные отключения света

Также экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Одесской областях.

Энергетики отмечают, что это превентивный шаг, который позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Сегодня, 31 декабря, некоторые жители Днепра остались без воды.

Сейчас по всей Украине объявлена ​​воздушная тревога.

В Днепре возможны перебои с водой В Днепре и области в 12:32 объявили воздушную тревогу. 0 просмотров

На Днепропетровщине горел дом: погибла пожилая женщина Сегодня, 31 декабря, в 03:55 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Постного поселка Запорожское Криворожского района. 0 просмотров