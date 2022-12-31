“Світло, воду, тепло ми однаково ввімкнемо. А вас ми будемо ненавидіти століттями”: мер Дніпра про ракетну загрозу

Є загроза ракетного удару. В області вже почали превентивно вимикати світло, через що можливі перебої з водою.
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував можливу загрозу.
Світло/воду/тепло ми однаково ввімкнемо. І досить швидко. А ось вас, нелюдів, ненавидітимемо століттями. Дивно, але чому ви так і не зрозуміли. І вас, нелюдів, і ваших виродків теж. Територія падалі, а не держава, – написав він.
Будь ласка, будьте в безпечних місцях!
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