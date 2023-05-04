Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі відключать світло
4 травня на 13 вулицях Дніпра відключатимуть електрику.
У ЦЕК пояснили, що відключення пов’язані з плановими роботами.
Світла не буде з 8:00 до 17:00 за наступними адресами:
вул. Алана Шепарда: 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34А; вул. Будівельників: 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 27, 27А, 29, 31, 33; вул. Енергетична: 8, 10, 12, 14; пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9А, 11, 11А; пров. Новокримський: 1-8; вул. Академіка Янгеля: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33; вул. Новокримська: 44, 46, 48. вул. Бориса Мозолевського: 1, 11, 13, 15; вул. Гладкова: 4, 4А, 6, 11, 17, 19, 19А; вул. Казакевича: 2, 4; вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6, 7, 8, 9; проїзд Олександра Гальченка: 17; просп. Богдана Хмельницького: 129, 131, 133, 135, 135Д. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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