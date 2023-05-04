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Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі відключать світло

Сьогодні 07:15
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4 травня на 13 вулицях Дніпра відключатимуть електрику.

Новости Днепра про Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі відключать світло

У ЦЕК пояснили, що відключення пов’язані з плановими роботами.

Світла не буде з 8:00 до 17:00 за наступними адресами:

  • вул. Алана Шепарда: 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34А;
  • вул. Будівельників: 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 27, 27А, 29, 31, 33;
  • вул. Енергетична: 8, 10, 12, 14;
  • пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9А, 11, 11А;
  • пров. Новокримський: 1-8;
  • вул. Академіка Янгеля: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;
  • вул. Новокримська: 44, 46, 48.
  • вул. Бориса Мозолевського: 1, 11, 13, 15;
  • вул. Гладкова: 4, 4А, 6, 11, 17, 19, 19А;
  • вул. Казакевича: 2, 4;
  • вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6, 7, 8, 9;
  • проїзд Олександра Гальченка: 17;
  • просп. Богдана Хмельницького: 129, 131, 133, 135, 135Д.

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Новости Днепра про Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі відключать світлоУкраїнська Новости Днепра про Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі відключать світлоРусский

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