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Деяким мешканцям Дніпра сьогодні відключили воду: причина та адреси

Сьогодні 13:58
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Сьогодні, 3 травня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Деяким мешканцям Дніпра сьогодні відключили воду: причина та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт на вулиці Аеродром (військове містечко); на перехресті вул. Повітова та пров. Сорочинський; на перехресті вул. Калинова та Яскрава припинено водопостачання:

  • вул. Аеродром, 14, 15, 16, 17;
  • вул. Повітова;
  • просп. Петра Калнишевського, 48-72;
  • вул. Богдана Хмельницького, 17-19;
  • вул. Калинова, 3-19.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Деяким мешканцям Дніпра сьогодні відключили воду: причина та адреси

Крім того, у зв’язку з проведенням регламентних робіт на вулиці Богдана Хмельницького зупинено ПНС. Тому припинено водопостачання:

  • просп. Слобожанський, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумська, 8-64;
  • вул. Старочумацька,1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскрава, 1-41;
  • вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осіння, 7-13.

Водопостачання буде відновлено після закінчення робіт.

Новости Днепра про Деяким мешканцям Дніпра сьогодні відключили воду: причина та адреси

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у середу знову вимикатимуть світло: адреси. 

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Новости Днепра про Деяким мешканцям Дніпра сьогодні відключили воду: причина та адресиУкраїнська

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