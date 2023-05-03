Деяким мешканцям Дніпра сьогодні відключили воду: причина та адреси

Сьогодні, 3 травня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт на вулиці Аеродром (військове містечко); на перехресті вул. Повітова та пров. Сорочинський; на перехресті вул. Калинова та Яскрава припинено водопостачання:

вул. Аеродром, 14, 15, 16, 17;

вул. Повітова;

просп. Петра Калнишевського, 48-72;

вул. Богдана Хмельницького, 17-19;

вул. Калинова, 3-19.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, у зв’язку з проведенням регламентних робіт на вулиці Богдана Хмельницького зупинено ПНС. Тому припинено водопостачання:

просп. Слобожанський, 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, 2-33;

просп. Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Батумська, 8-64;

вул. Старочумацька,1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскрава, 1-41;

вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29;

вул. Осіння, 7-13.

Водопостачання буде відновлено після закінчення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у середу знову вимикатимуть світло: адреси.

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