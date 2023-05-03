Деяким мешканцям Дніпра сьогодні відключили воду: причина та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт на вулиці Аеродром (військове містечко); на перехресті вул. Повітова та пров. Сорочинський; на перехресті вул. Калинова та Яскрава припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, у зв’язку з проведенням регламентних робіт на вулиці Богдана Хмельницького зупинено ПНС. Тому припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено після закінчення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у середу знову вимикатимуть світло: адреси.
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