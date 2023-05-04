Заряжайте гаджеты: где сегодня в Днепре отключат свет

В ЦЭК пояснили, что отключения связаны с плановыми работами.
Света не будет с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:
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