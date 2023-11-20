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Новини Зарядіть телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин (АДРЕСИ)
Зарядіть телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин (АДРЕСИ)
Підготуйтеся!
Сьогодні, 20 листопада, у Дніпрі вимкнуть світло з 8:00 до 17:00.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Будівельників: 35, 37, 41, 43, 45, 47-А;
вул. Енергетична: 14-А, 18, 25;
вул. Макарова: 10-18 (парні), 20-А, 22, 26, 27-М, 29-А, 31-А, 32, 33, 35, 37, 39;
вул. Призаводська: 1, 2, 3-А, 4-А;
вул. Фабрична: 1;
пров. Енергетичний: 2, 4-6, 8;
просп. Богдана Хмельницького: 20-Б;
пров. Північний: 1-12, 14, 16;
проїзд Шаховий: 34, 37, 38, 40-45, 47-57 (непарні);
вул. Гладкова: 35, 37, 39, 43, 45, 47;
вул. Перемоги: 113-Б;
вул. Василя Сліпака: 51.
У ДТЕК про проведення планових робіт поки не попереджали!
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12;
(095) 732-12-12;
(096) 732-12-12;
(073) 732-12-12.
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