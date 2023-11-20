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  • Зарядіть телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин (АДРЕСИ)

Зарядіть телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні 06:50
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про Зарядіть телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні, 20 листопада, у Дніпрі вимкнуть світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Будівельників: 35, 37, 41, 43, 45, 47-А;
  • вул. Енергетична: 14-А, 18, 25;
  • вул. Макарова: 10-18 (парні), 20-А, 22, 26, 27-М, 29-А, 31-А, 32, 33, 35, 37, 39;
  • вул. Призаводська: 1, 2, 3-А, 4-А;
  • вул. Фабрична: 1;
  • пров. Енергетичний: 2, 4-6, 8;
  • просп. Богдана Хмельницького: 20-Б;
  • пров. Північний: 1-12, 14, 16;
  • проїзд Шаховий: 34, 37, 38, 40-45, 47-57 (непарні);
  • вул. Гладкова: 35, 37, 39, 43, 45, 47;
  • вул. Перемоги: 113-Б;
  • вул. Василя Сліпака: 51.

У ДТЕК про проведення планових робіт поки не попереджали!

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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