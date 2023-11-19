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Засніжена аварія: у Дніпрі на Проспекті Гагаріна сталася ДТП (ВІДЕО)

Сьогодні 20:48
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На узбіччі Проспекту Гагаріна зіштовхнулися одразу 3 автівки.

Про це повідомляє Telegram-канал “Ну і Дніпро“.

Сьогодні у Дніпрі випав перший сніг і результати на дорогах не змусили себе чекати.

Що стало причиною ДТП не повідомляється.

Комунальники просять не залишати авто на узбіччі, щоб уникнути таких ситуацій.

У місті працює спецтехніка, а водіям радять поквапитися, щоб “перевзутися” у зимову гуму.

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Новости Днепра про Засніжена аварія: у Дніпрі на Проспекті Гагаріна сталася ДТП (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Засніжена аварія: у Дніпрі на Проспекті Гагаріна сталася ДТП (ВІДЕО)Русский

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