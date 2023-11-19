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Ворог сьогодні випустив по Нікопольщині 15 снарядів, обстрілювали і райцентр

Сьогодні 19:30
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Сьогодні ворог знов обстрілював мирні громади Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Ворог сьогодні випустив по Нікопольщині 15 снарядів, обстрілювали і райцентр

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.

З артилерії окупаційні війська обстрілювали передусім Нікопольський район.

Били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Випустили майже півтора десятки снарядів, – заявив очільник ДОР.

У Червоногригорівській громаді ворожий обстріл пошкодив 3 житлових будинки.

Надвечір обстрілював і Нікополь, деталі будуть згодом.

В інших громадах області день пройшов спокійно, але зараз на Дніпропетровщині оголошена повітряна тривога.

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Новости Днепра про Ворог сьогодні випустив по Нікопольщині 15 снарядів, обстрілювали і райцентрУкраїнська Новости Днепра про Ворог сьогодні випустив по Нікопольщині 15 снарядів, обстрілювали і райцентрРусский

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