Ворог сьогодні випустив по Нікопольщині 15 снарядів, обстрілювали і райцентр

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.
З артилерії окупаційні війська обстрілювали передусім Нікопольський район.
Били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Випустили майже півтора десятки снарядів, – заявив очільник ДОР.
У Червоногригорівській громаді ворожий обстріл пошкодив 3 житлових будинки.
Надвечір обстрілював і Нікополь, деталі будуть згодом.
В інших громадах області день пройшов спокійно, але зараз на Дніпропетровщині оголошена повітряна тривога.
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
У Дніпрі сьогодні випав перший сніг.
Вчора у Дніпрі 17-річна дівчина-підліток намагалася скоїти самогубство на Центральному…
На Донецькому напрямку загинув воїн з Дніпропетровщини Олександр Лозовий.
У місті Марганець Дніпропетровської області чоловік підірвав гранату під час…