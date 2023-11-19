У Дніпрі на вулиці вийшло 50 одиниць снігоприбиральної техніки

Зараз дороги обробляють спеціальною піщано-соляною сумішшю.
Водіїв просять не залишати авто на узбіччі доріг, щоб не заважати комунальникам.
КП “Дніпровський електротранспорт” вивів на маршрут трамваї, які будуть прибирати вологий сніг з контактної мережі.
Також готові вийти снігоприбиральні трамваї.
У міському електротранспорті від завтра будуть працювати електропечі.
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