Запишись до стрілецьких батальйонів: мешканців Дніпропетровщини і переселенців запрошують долучатися до лав ЗСУ

Жителів області і переселенців запрошують записуватися до стрілецьких батальйонів ЗСУ.

Задача таких підрозділів – виконувати завдання з відсічі збройної агресії та захисту незалежності і суверенітету України.

«Україну боронять відважні й вмотивовані захисники. Кожен може приєднатися до них. Зробити свій внесок у спільну перемогу. Нині на Дніпропетровщині формують стрілецькі батальйони», – сказав заступник начальника відділу морально-психологічного забезпечення та зв’язків з громадськістю Дніпропетровського терцентру комплектування та соцпідтримки Андрій Соловейчик.

Долучитися до стрілецьких батальйонів можуть громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та не мають обмежень за станом здоров’я.

Звертатися потрібно до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області за місцем проживання.

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