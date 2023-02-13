Запишись в стрелковые батальоны: жителей Днепропетровщины и переселенцев приглашают присоединяться к рядам ВСУ

Обращаться нужно в территориальные центры комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области по месту жительства.
Читайте также:
Автор:
Нужна ваша помощь!
Бронетехника из музея АТО в Днепре снова отправится "на ноль".
В одном из заведений Днепра до сих пор можно увидеть…
В Днепре и области в ближайшие дни сильно испортится погода.
Нужна ваша помощь!
6 февраля Турцию и Сирию потрясли мощные землетрясения.
Бронетехника из музея АТО в Днепре снова отправится "на ноль".
В одном из заведений Днепра до сих пор можно увидеть старинный фонограф, который, предположительно, был изготовлен в начале прошлого века и стоял в домах зажиточных местных жителей, а также в дорогих гостиницах и на крупных кораблях, возивших путешественников по морю…
Суд в Днепре оштрафовал мужчину, который пьяным ходил в парикмахерскую.
Возле Кривого Рога на трассе Н-23 произошла авария.
На Днепропетровщине нашли мертвым 81-летнего Ивана Смирнова, которого разыскивали больше года.
В Днепре и области в ближайшие дни сильно испортится погода.
Светлая память!
Магазин, который работал на первом этаже разрушенной многоэтажки на Победе, снова откроет свои двери.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!