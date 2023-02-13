Запишись в стрелковые батальоны: жителей Днепропетровщины и переселенцев приглашают присоединяться к рядам ВСУ

Жителей области и переселенцев приглашают записываться в стрелковые батальоны ВСУ.

Задача таких подразделений – выполнять указания по отражению вооруженной агрессии и защите независимости и суверенитета Украины.

«Украину защищают отважные и мотивированные защитники. Каждый может присоединиться к ним. Внести свой вклад в общую победу. Сейчас в Днепропетровской области формируют стрелковые батальоны», – сказал заместитель начальника отдела морально-психологического обеспечения и связей с общественностью Днепропетровского терцентра комплектования и соцподдержки Андрей Соловейчик.

Присоединиться к стрелковым батальонам могут граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете и не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

Обращаться нужно в территориальные центры комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области по месту жительства.

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