Заперечував існування України: «Паша Мерседес» отримав нові підозри від СБУ

Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь), відомий також як «Паша Мерседес», отримав нові підозри від СБУ.

Як повідомили у спецслужбі, митрополит дав інтерв’ю одному з медіа, в якому заперечив існування України як суверенної держави.

Правоохоронці зазначили, що таку заяву Петро Лебідь зробив за день до оголошення йому першої підозри від Служби безпеки України. Окрім того, клірик назвав російську війну проти України «громадянським конфліктом». Лінгвістична експертиза підтвердила факт злочину у словах настоятеля Лаври.

Отож, слідчі повідомили Петру Лебідю про нову підозру за двома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно).

За цими статтями “Паша Мерседес” може отримати до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів.

Нагадаємо, 29 березня 2023 року у Києво-Печерській Лаврі відбулося останнє богослужіння УПЦ МП. Вже наступного дня музейний комплекс мав би повністю повернутися у власність держави. Проте представники російської церкви не захотіли залишати територію заповідника.

А 1 квітня СБУ вручила підозру митрополиту Павлу Лебедю за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії росії проти України.

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