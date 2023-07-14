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Отрицал существование Украины: «Паша Мерседес» получил новые подозрения от СБУ

Сегодня 14:49
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Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь), известный также как "Паша Мерседес", получил новые подозрения от СБУ.

Новости Днепра про Отрицал существование Украины: «Паша Мерседес» получил новые подозрения от СБУ

Как сообщили в спецслужбе, митрополит дал интервью одному из медиа, в котором отрицал существование Украины как суверенного государства.

Правоохранители отметили, что такое заявление Петр Лебедь сделал за день до оглашения ему первого подозрения от Службы безопасности Украины. Кроме того, клирик назвал российскую войну против Украины «гражданским конфликтом». Лингвистическая экспертиза подтвердила факт преступления в словах настоятеля Лавры.

Следователи сообщили Петру Лебедю о новом подозрении по двум статьям УК:

  • ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно);
  • ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины совершенное должностным лицом повторно).

По этим статьям «Паша Мерседес» может получить до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений.

Напомним, 29 марта 2023 года в Киево-Печерской Лавре состоялось последнее богослужение УПЦ МП. Уже на следующий день музейный комплекс должен был полностью вернуться в собственность государства. Однако представители российской церкви не захотели покидать территорию заповедника.

А 1 апреля СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу Лебедю за разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной агрессии россии против Украины.

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Новости Днепра про Отрицал существование Украины: «Паша Мерседес» получил новые подозрения от СБУУкраїнська Новости Днепра про Отрицал существование Украины: «Паша Мерседес» получил новые подозрения от СБУРусский

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