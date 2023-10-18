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  • Замість снігу в Дніпрі буде +25: синоптики терміново переписали свої прогнози

Замість снігу в Дніпрі буде +25: синоптики терміново переписали свої прогнози

Сьогодні 22:05
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Українські синоптики різко переписали свої прогнози погоди на цей тиждень.

Новости Днепра про Замість снігу в Дніпрі буде +25: синоптики терміново переписали свої прогнози

Схоже літо не хоче залишати Україну, тож після невеличких морозів, а подекуди і снігу, у більшості регіонів буде аномальна як для жовтня спека. 

Такий несподіваний прогноз шанованих метеоцентрів здивував навіть досвідчених синоптиків. Замість обіцяних раніше снігу та морозу в Україну прийде потепління до +25, а подекуди і 30 градусів тепла.Про це синоптик Наталія Діденко написала на своїй сторінці у Facebook. 

Ще вчора, і навіть вранці, всі шановні метеорологічні моделі, і не якісь фейкові чи популістичні сайти, а серйозні прогностичні центри давали на 21 жовтня на півночі та заході України мокрий сніг та сильну холодяку», – написала Діденко.

Проте сьогодні, 18 жовтня, метеорологи уточнили прогнози. Пік потепління припаде на 21 жовтня, коли на півдні України повітря прогріється до +30 градусів.

Новости Днепра про Замість снігу в Дніпрі буде +25: синоптики терміново переписали свої прогнози

Тож цього вікенду ще можна погуляти на вулиці. 

У Дніпрі 21 жовтня очікується до +25 градусів тепла. І поки що морозів не передбачається. 

Новости Днепра про Замість снігу в Дніпрі буде +25: синоптики терміново переписали свої прогнози

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Новости Днепра про Замість снігу в Дніпрі буде +25: синоптики терміново переписали свої прогнозиУкраїнська

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