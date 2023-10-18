Замість снігу в Дніпрі буде +25: синоптики терміново переписали свої прогнози

Схоже літо не хоче залишати Україну, тож після невеличких морозів, а подекуди і снігу, у більшості регіонів буде аномальна як для жовтня спека.
Такий несподіваний прогноз шанованих метеоцентрів здивував навіть досвідчених синоптиків. Замість обіцяних раніше снігу та морозу в Україну прийде потепління до +25, а подекуди і 30 градусів тепла.Про це синоптик Наталія Діденко написала на своїй сторінці у Facebook.
Ще вчора, і навіть вранці, всі шановні метеорологічні моделі, і не якісь фейкові чи популістичні сайти, а серйозні прогностичні центри давали на 21 жовтня на півночі та заході України мокрий сніг та сильну холодяку», – написала Діденко.
Проте сьогодні, 18 жовтня, метеорологи уточнили прогнози. Пік потепління припаде на 21 жовтня, коли на півдні України повітря прогріється до +30 градусів.
Тож цього вікенду ще можна погуляти на вулиці.
У Дніпрі 21 жовтня очікується до +25 градусів тепла. І поки що морозів не передбачається.
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