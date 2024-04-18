У 1950-х роках на Монастирському острові була незвичайна вежа (ФОТО)

Перше колесо огляду з'явилося на острові у 1930-х роках. Але раніше на його місці була вежа, куди могли піднятися всі охочі та подивитися на річку, лівий берег Дніпра чи парк.

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядала ця вежа і де саме вона знаходилася.

Перше колесо огляду на острові з’явилося у 1930-х роках. Воно було невелике, могло вмістити близько 30 охочих покататися, на ньому було 12 кабінок, а висота була близько 20-30 метрів. Після Другої світової війни довгий час «чортового» колеса на острові не було. Вдруге його там встановили лише у 1950-х роках.

До цього на острові була незвичайна башта, називалася вона Оглядова вежа. За деякими даними, вона знаходилася там, де сьогодні стоїть колесо огляду. Вежа була дерев’яна, із металевою основою.

«Ця вежа стояла там у 1960-х роках, мені подобалося туди забиратися, посидіти, подивитися на річку Дніпро, баржі, катери і вітрильники, що пропливають, на сам парк» – згадує в соціально мережі Facebook житель Дніпра Володимир Клименко.

Пізніше її прибрали і на місці Оглядової вежі з’явилося «чортове» колесо. Його привезли туди із парку Глоби.

фото: Г. Малишевич

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