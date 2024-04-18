В 1950-х годах на Монастырском острове была необычная башня (ФОТО)

Первое колесо обозрения появилось на острове в 1930-х годах. Привезли его из парка Глобы. Но ранее на ее месте была вышка, куда могли подняться все желающие и посмотреть на реку, левый берег Днепра или парк.

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядела эта вышка и где конкретно она находилась.

Первое колесо обозрения на острове появилось в 1930-х годах. Оно было небольшое, могло вместить около 30 желающих прокатиться, на нем было 12 кабинок, а высота была около 20 метров. После Второй мировой войны долгое время «чертового» колеса на острове не было. Второй раз его там установили только в 1950-х годах.

До этого на острове была необычная вышка, называлась она Обзорная башня. По некоторым данным она находилась там, где сегодня стоит колесо обозрения. Вышка была деревянная, с металлической основой.

«Эта башня стояла там в 1960-х роках, мне нравилось туда забираться, посидеть, посмотреть на реку Днепр, проплывающие баржи, катера и парусники, на сам парк» — вспоминает в социально сети Facebook житель Днепра Владимир Клименко.

Позже ее убрали и на месте Обзорной башни появилось колесо обозрения. Его привезли туда из парка Глобы.

фото: Г. Малышевич

Читайте также:

Українська Русский

Автор: