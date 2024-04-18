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В 1950-х годах на Монастырском острове была необычная башня (ФОТО)

Сегодня 17:53
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Первое колесо обозрения появилось на острове в 1930-х годах. Привезли его из парка Глобы. Но ранее на ее месте была вышка, куда могли подняться все желающие и посмотреть на реку, левый берег Днепра или парк.

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядела эта вышка и где конкретно она находилась.

 Первое колесо обозрения на острове появилось в 1930-х годах. Оно было небольшое, могло вместить около 30 желающих прокатиться, на нем было 12 кабинок, а высота была около 20 метров. После Второй мировой войны долгое время «чертового» колеса на острове не было. Второй раз его там установили только в 1950-х годах.

Новости Днепра про В 1950-х годах на Монастырском острове была необычная башня (ФОТО)

До этого на острове была необычная вышка, называлась она Обзорная башня. По некоторым данным она находилась там, где сегодня стоит колесо обозрения. Вышка была деревянная, с металлической основой.

Новости Днепра про В 1950-х годах на Монастырском острове была необычная башня (ФОТО)

«Эта башня стояла там в 1960-х роках, мне нравилось туда забираться, посидеть, посмотреть на реку Днепр, проплывающие баржи, катера и парусники, на сам парк» — вспоминает в социально сети Facebook житель Днепра Владимир Клименко.

Позже ее убрали и на месте Обзорной башни появилось колесо обозрения. Его привезли туда из парка Глобы.

фото: Г. Малышевич

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Новости Днепра про В 1950-х годах на Монастырском острове была необычная башня (ФОТО)Українська Новости Днепра про В 1950-х годах на Монастырском острове была необычная башня (ФОТО)Русский

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